تجمع عشائري: الحلبوسي استغل المال العام وخدع المواطنين

2022/01/16 | 18:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / نينوى..أكد عضو مجلس عشائر جنوب الموصل خالد الجبوري، الأحد، أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي استغل المال العام لتوسيع نفوذه.وقال الجبوري لوكالة /المعلومة/ إن “الحلبوسي عزز نفوذه عبر خداع المواطنين وتوظيفهم بوظائف وهمية في دوائر التربية والوقف السني وغيرها”.وأضاف أن “الحلبوسي وحزبه تقدم استغلوا هذه الأساليب لتعزيز نفوذهم في نينوى وباقي […]

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