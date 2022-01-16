مرور السليمانية تحذّر من التوجه إلى السلاسل الجبلية مع تساقط الثلوج (صور)

2022/01/16 | 18:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حذرت مديرية المرور في محافظة السليمانية، الأحد، من التوجه الى جبلي "كويزة" و "أزمر" جراء تساقط الثلوج المكثّف.

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وذكرت المديرية في بيان مقتضب، تلقاه "ناس" (16 كانون الثاني 2022)، أنها "تحذر للمواطنين في السليمانية من التوجه إلى كويزة وأزمر بسبب صعوبات في الطرق جراء تساقط الثلوج".

وشهدت مدينة السليمانية، مساء الاحد، تساقطا كثيفا للثلوج غطّت معظم شوارع مركز المحافظة، فيما ارتدى جبلا أزمر وكويزة الرداء الأبيض.

ويتوجه عادة السياح والمواطنون الى الجبال في ظل تساقط الثلوج للاستمتاع بالأجواء، الأمر الذي حذرت منه مرور المحافظة جراء صعوبات الطرقات.

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