"فيسبوك" تحجب صفحة الوفد الروسي لمحادثات فيينا

2022/01/16 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

حجبت "فيسبوك" يوم الجمعة صفحة الوفد الروسي إلى المحادثات الجارية في فيينا حول قضايا الأمن العسكري والحد من التسلح، وفقا لرئيس الوفد قسطنطين غافريلوف.

وقال غافريلوف لوكالة "تاس" الروسية اليوم الأحد إن الشركة بررت قرارها هذه بنشر "محتوى محظور" على الصفحة، وأن أعضاء الوفد لم يستخدموها إلا لإعادة نشر تصريحات القيادة ووزارة الخارجية الروسيين.

وأضاف غافريلوف أن الوفد بصدد التوجه إلى قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإبلاغها بهذه المشكلة.

وكان حساب الوفد الروسي إلى محادثات فيينا قد تعرض للحجب من قبل شبكة المدونات الصغيرة التابعة لـ"تويتر" في فبراير 2021.

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