العتبة الحسينية ستفتتح مستشفى لـ ’النسائية والتوليد’ في نينوى (صور)

2022/01/16 | 18:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، الأحد،

16 كانون الثاني، 2022 قرب افتتاحها

مستشفى "البتول التعليمي للنسائية

والتوليد" في الجانب الأيمن من محافظة

نينوى شمال العراق.

وقال رئيس قسم المشاريع الهندسية في

ال

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