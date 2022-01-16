عالم فيروسات يكشف مفاجأة.. هذا ما يميّز “أوميكرون” عن غيره!!

2022/01/16 | 18:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قسطنطين تشوماكوف، أستاذ علم

الفيروسات في جامعة “جورج واشنطن”، أن

متحوّر “أوميكرون” يختلف اختلافا

كبيرا عن السلالات السابقة لفيروس

كورونا.

وأوضح تشوماكوف، يتميّز “أوميكرون” عن

أسلافه بقدرته الزائد

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