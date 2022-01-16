العراق: بدء تنفيذ خطة لتأمين مناطق التماس بين الجيش والبيشمركة

2022/01/16 | 18:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأحد،

بدء تنفيذ خطة لإنهاء مشكلة الفراغات

الأمنية بين مناطق انتشار قوات الحكومة

الاتحادية وعناصر البيشمركة (حرس إقليم

كردستان).

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة

الأنباء ا

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