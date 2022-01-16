موسكو: مواقف الدول الغربية وروسيا لا تزال “متباينة بالكامل”

2022/01/16 | 19:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة بثتها شبكة “سي ان ان” الأحد أن مواقف الدول الغربية وروسيا لا تزال “متباينة بالكامل” حول مسألة الأمن في شرق أوروبا، رغم المحادثات هذا الأسبوع حول الأزمة الأوكرانية.

وقال بيسكوف للقناة الأميركية “هناك بعض التفاهمات بيننا، ولكن بشكل عام، مبدئيًا، يمكننا أن نقول الآن إن مواقفنا متباينة، متباينة بالكامل.



وهذا ليس بجيّد، هذا أمر مقلق”.

المصدر: AFP

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