بداية غير موفقة لمنتخب الناشئين في بطولة إيران الدولية بكرة اليد

2022/01/16 | 19:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..خسر المنتخب العراقي للناشئين في اول مباراتين له ببطولة شوشتر الدولية بكرة اليد في إيران.وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “منتخبنا الوطني للناشئين خسر في اولى مبارياته ببطولة شوشتر أمام منتخب شباب إيران بنتيجة 31 – 14 في المباراة التي جرت على قاعة جامعة ازادي”.[…]

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