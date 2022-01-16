نيويورك تايمز : المستشفيات الامريكية تقترب من سعتها الكاملة وبايدن يستعين بالجيش

2022/01/16 | 19:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكدت وزارة الصحة والخدمات الانسانية الامريكية ان المستشفيات في اكثر من نصف الولايات الامريكية تقترب من سعتها الكاملة حيث وصلت الاصابات بمتغير كورونا اوميكرون إلى أرقام قياسية من الإصابات.وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الرئيس جو بايدن امر المزيد من افراد الصحة في الجيش الامريكي في […]

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