2022/01/16 | 19:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجهت مديرية بيئة ذي قار، اليوم الاحد، اصحاب المشاتل الاهلية بمنع زراعة اشجار الكينوكاربس داخل الاحياء السكنية والجزرات الوسطية.وقال مدير بيئة ذي قار المهندس كريم هاني في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن، “زراعة شجرة الكينوكاربس في الأماكن القريبة من البنى التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي والمنازل تشكل خطراً عليها بسبب الاثار […]

ظهرت المقالة بيئة ذي قار توجه بعدم زراعة اشجار الكاربس أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيئة ذي قار توجه بعدم زراعة اشجار الكاربس) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيئة ذي قار توجه بعدم زراعة اشجار الكاربس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).