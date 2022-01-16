التربية تعلن اتخاذ عدة إجراءات في ظل تطورات جائحة كورونا

2022/01/16 | 19:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة التربية، الأحد، اتخاذها جملة من الإجراءات لضمان استمرار العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا، فيما وجهت نصيحة للعوائل من أجل ضمان انسيابية الدوام هذا العام.وقال وكيل الوزارة عادل البصيصي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”،إن “وزارة الصحة اتخذت عدة تدابير للتعامل مع وباء كورونا تمثلت بجعل الدوام الحضوري …

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