المالكي يترأس اجتماعاً لنواب كتلته لبحث ’تداعيات’ الجلسة الأولى للبرلمان

2022/01/16 | 19:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقد نواب ائتلاف دولة القانون، الأحد، اجتماعاً برئاسة زعيم الائتلاف نوري المالكي.وذكر المكتب الإعلامي للائتلاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “اجتماعا عقدته الكتلة مساء اليوم برئاسة نوري المالكي، بُحِثَ ونوقِش خلاله عدداً من الملفات السياسية والأمنية، فضلا عن الاحداث التي رافقت الجلسة الاولى لمجلس النواب في دورته الخامسة”.

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