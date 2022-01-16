ليفربول يعزز وصافته للبريميرليج بثلاثية في شباك برينتفورد

2022/01/16 | 19:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تغلب ليفربول بسهولة على ضيفه برينتفورد بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الأحد.والتقى الفريقان في المباراة التي احتضنها ملعب أنفيلد ضمن لقاءات الجولة رقم 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ثلاثية ليفربول فابينيو في الدقيقة 44 وأليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 69 ومينامينو في الدقيقة 77.وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة […]

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