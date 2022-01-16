تظاهرات سودانية تقطع الطرق مع مصر.. والسبب

2022/01/16 | 19:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات في السودان، الأحد، قاطعين الطرق شمال البلاد، خصوصاً باتجاه مصر، احتجاجاً على مضاعفة تعرفة الكهرباء، رغم قرار للحكومة العسكرية بتجميد هذه الزيادة.

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