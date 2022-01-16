الطلبة يعود لوصافة الدوري العراقي بفوز صعب على أمانة بغداد

2022/01/16 | 19:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تغلب الطلبة على مستضيفه أمانة بغداد بنتيجة 1-0 ضمن الجولة الـ19 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب مرتضى علي في الدقيقة (55) ليصعد بفريقه الى وصافة الدوري الممتاز.

وبهذا الانتصار ارتقى فريق الطلبة إلى مقعد الوصيف برصيد 37 نقطة، متقدما على منافسه نفط الوسط الذي تراجع للمركز الثالث.

في المقابل، بقي فريق أمانة بغداد في المركز الـ15 برصيد 19 نقطة.

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