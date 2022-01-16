ليس أي منهما.. موقف حاد للإطار التنسيقي بشأن مرشحي الاتحاد والديمقراطي لرئاسة العراق - عاجل

2022/01/16 | 19:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

ابلغ الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، القوى السياسية الكردية رفضه لمرشحيهم لرئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة.وقال قيادي في الاطار، طلب عدم ذكر اسمه، لـ(بغداد اليوم)، إن "قادة الاطار التنسيقي ابلغوا القوى الكردية بشكل واضح ومباشر رفضهم لمرشحيهم لرئاسة الجمهورية، وطلبوا تقديم مرشحين غيرهم، قبل انتهاء المدة الدستورية، لغرض الاتفاق والتوافق عليهم بين كل الأطراف السياسية".وبين ان "قادة الاطار التنسيقي، يرفضوا ترشيح برهم صالح، كونهم لديهم ملاحظات كبير على اداءه خلال دورته الحالية، خصوصاً، فيما يتعلق بقضية رفض لتكليف مرشح الكتلة الأكبر، والاعتراض على زيباري كونه هناك ملفات متعلقة ضده لدى هيئة النزاهة إضافة الى مواقفة المتشددة ضد بعض الأطراف المسلحة وكذلك مواقفه تجاه القضية الكردية".

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