بالفيديو:المرجع السيستاني يرعى ايتاما عراقيين من كافة الطوائف

2022/01/16 | 19:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية

التي تعمل بمباركة ودعم من المرجع

الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي

الحسيني السيستاني، الأحد، 16

كانون الثاني، 2022 إن توجيهات سماحة

المرجع الأعلى في رعاية الأي

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