البطيخ: ورقة الكاظمي البيضاء فشلت بتحسين الاقتصاد العراقي

2022/01/16 | 19:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعتبر عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الاحد، أن الورقة البيضاء اثبتت فشلها في العراق محذرا من ان التمسك بها يعني استمرار الفشل الاقتصادي في العراق.وقال البطيخ في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الولايات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد الدولي وجهان لعملة واحدة، وفشل الاقتصادي العراقي جاء بتوصية أمريكية ضمن الورقة البيضاء “مشيراً الى […]

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