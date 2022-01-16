2022/01/16 | 19:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q6ULJUDnVY0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سائق تاكسي عراقي يقع بفخ النصب والاحتيال بعملة ال25 ألف دينار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سائق تاكسي عراقي يقع بفخ النصب والاحتيال بعملة ال25 ألف دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).