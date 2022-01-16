فوز سهل لليفربول في البريميرليج

2022/01/16 | 19:39 - المصدر: قناة التغيير

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حقق ليفربول فوزاً سهلاً على ضيفه برينتفورد بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز،والتي احتضنها ملعب الأنفيلد.

وسجل ثلاثية ليفربول فابينيو في الدقيقة (44) وأليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة (69) وتاكومي مينامينو (77).

ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الـ14.

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