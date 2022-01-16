2022/01/16 | 19:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري أنه بالرغم من الأزمة السياسية الخانقة في ‫العراق‬، إلا أن العراقيين يتطلعون لأيام ازدهار وبناء الدولة المدنية، عبر حكومة تعتمد معيار الوطنية والنزاهة والكفاءة.

وعبر تغريدة له على تويتر قال الضاري، أن على الأطراف التحلي بالمسؤولية وتناسي الخلافات والبدء بصفحة جديدة تُعدل المسار الخاطئ الذي تسير فيه العملية السياسية منذ تأسيسها.

رغم الأزمة السياسية الخانقة في #العراق، إلا أن العراقيين يتطلعون لأيام ازدهار وبناء الدولة المدنية، عبر حكومة تعتمد معيار الوطنية والنزاهة والكفاءة، وعلى كل الأطراف التحلي بالمسؤولية وتناسي الخلافات والبدء بصفحة جديدة تُعدل المسار الخاطئ الذي تسير فيه العملية السياسية منذ تأسيسها pic.twitter.com/GJc6OZfSU6

— Jamal Al Dhari جمال الضاري (@AldhariJamal) January 16, 2022

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الضاري: العراقيون يتطلعون لأيام ازدهار وبناء الدولة المدنية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الضاري: العراقيون يتطلعون لأيام ازدهار وبناء الدولة المدنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).