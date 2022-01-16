بدء اجتماع الإطار التنسيقي في منزل حيدر العبادي

2022/01/16 | 19:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بدأ الإطار التنسيقي، الأحد، اجتماعاً في منزل زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي.

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