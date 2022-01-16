2022/01/16 | 19:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقامَ الاتحادُ العراقيّ المركزي لكرةِ القدم، اليوم الأحد، دورةَ تنظيم الفعالياتِ الرياضيّة وأمن الملاعب في مقرِ الاتحاد، بإشرافِ المحاضر (أحمد قطيشات) من المملكة الأردنيّة الهاشميّة، وبمشاركةٍ واسعةٍ من قبل موظفي اللجان العاملةِ في الاتحاد ووزارةِ الشباب والرياضةِ وقوةِ حماية أمن وسلامةِ المنشآتِ الرياضيّة والجهات الساندة.و ذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة ايرث […]

ظهرت المقالة اتحاد كرة القدم يقيم دورة تنظيم الفعاليات الرياضية وأمن الملاعب أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد كرة القدم يقيم دورة تنظيم الفعاليات الرياضية وأمن الملاعب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد كرة القدم يقيم دورة تنظيم الفعاليات الرياضية وأمن الملاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).