السليمانية تصدر قراراً بشأن دوام رياض الأطفال والابتدائية

2022/01/16 | 19:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أصدرت مديرية تربية السليمانية، اليوم الأحد، قراراً بشأن دوام رياض الأطفال والابتدائية بعد اجتياح الثلوج للمحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "قررت تعطيل دوام رياض الاطفال والمدارس الابتدائية من مرحلة 1 الى 3 بسبب الثلوج التي اجتاحت المحافظة".وأضافت، أن "العطلة ستبدأ اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى يوم 25 من الشهر الجاري".

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