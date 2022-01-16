بعد دخول الموجة الرابعة.. محافظة عراقية تعلن عن 6 إجراءات

2022/01/16 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الديوانية أعلنت خلية الأزمة المحلية في محافظة الديوانية، اليوم الاحد، عن اتخاذ جملة من القرارات في المحافظة بعد دخول العراق الموجة الرابعة من فايروس كورونا.

وقال مدير عام صحة المحافظة صباح الزاملي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "خلية الأزمة المحلية عقدت اجتماعا برئاسة رئيس الخلية النائب الثاني للمحافظ مالك الحسيني لتدارس الأوضاع الصحية وخصوصا بعد دخول العراق الموجة الرابعة من فايروس كورونا ".

واضاف انه، "تم اتخاذ جملة من القرارات المهمة لتنفيذها خلال هذه الفترة من بينها تفعيل فرق الاستجابة السريعة والعزل المنزلي للمصابين والعمل على قيام فرق لمتابعة المصابين المسجلين لدى المؤسسات الصحية والذين يقضون عزلهم في المنازل ومتابعة حالتهم"، مشيرا الى انه "تم الاطلاع على جاهزية المؤسسات الصحية وتوسعة السعة السريرية وكذلك التأكد من وجود مستلزمات المطلوبة الخاصة بالمؤسسات المصابين بفيروس كورونا".

وأشار الزاملي ان "الخلية وجهت فرق الصحة بمتابعة المقاهي والمطاعم والفنادق وكذلك التشديد على كل الوافدين والداخلين الى المحافظة ".

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