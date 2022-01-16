صراع بين 4 لاعبين لقيادة هجوم العراق في مواجهة إيران

2022/01/16 | 19:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصادر إعلامية عراقية أن

المونتينغيري زيليكو بيتروفيتش مدرب

منتخب العراق، يفاضل حالياً بين 4

لاعبين لاختيار منهم 2، لقيادة خط

الهجوم في مباراتي إيران ولبنان، في

التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس

ال

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