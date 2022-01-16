بسبب الثلوج.. تربية السليمانية تعطل دوام رياض الأطفال ومدارس الابتدائية

2022/01/16 | 20:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية تربية السليمانية، اليوم الأحد، تعطيل دوام رياض الأطفال والابتدائية بعد اجتياح الثلوج للمحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إنها “قررت تعطيل دوام رياض الاطفال والمدارس الابتدائية من مرحلة 1 الى 3 بسبب الثلوج التي اجتاحت المحافظة”.وأضافت، أن “العطلة ستبدأ اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى يوم 25 […]

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تربية السليمانية تعطل دوام رياض الأطفال ومدارس الابتدائية أولاً على ايرث نيوز.

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