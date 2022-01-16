بسبب كورونا..الولايات المتحدة تشهد شحة في المواد الغذائية

2022/01/16 | 20:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..أدى ارتفاع الطلب على البقالة جنبًا إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الشحن ونقص العمالة المرتبط بمتغير اوميكرون إلى خلق جولة جديدة من الأعمال المتراكمة في شركات الأغذية المصنعة والمنتجات الطازجة ، مما ادرى الى افراغ رفوف الاسواق لدى تجار التجزئة الرئيسيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.وذكرت وكالة رويترز في تقرير ترجمته وكالة […]

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