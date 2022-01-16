المالكي: قوى الاطار التنسيقي موحدة ومتواصلة في حواراتها

2022/01/16 | 20:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن قوى الإطار التنسيقي موحدة ومتواصلة في حواراتها مع الحركات والقوى السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لنواب كتلة ائتلاف دولة القانون الجدد في مجلس النواب العراقي برئاسة نوري المالكي.

وجاء في بيان لائتلاف دولة القانون تأكيد المالكي أهمية التعاون والعمل مع القوى الوطنية جميعا داخل مجلس النواب وتجاوز كل الخلافات والابتعاد عن الأجواء المشحونة والتوتر.

واضاف البيان أن قوى الإطار التنسيقي موحدة ومتواصلة في حواراتها مع الحركات والقوى السياسية البقية بهدف تعزيز أواصر الثقة بين الشركاء السياسيين لأجل توحيد الجهود في تشكيل حكومة توافقية

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