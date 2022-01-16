الداخلية تؤكد تراجع ظاهرة “الدكات” العشائرية في البلاد

2022/01/16 | 20:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الداخلية، الأحد، تراجع ظاهرة “الدكات” العشائرية في البلاد.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إن “الدكات العشائرية من الظواهر المستمرة في بغداد وبعض المحافظات ومن بينها البصرة وميسان وسجلت الوزارة انخفاضاً كبيراً فيها نتيجة لعاملين أولهما الإجراءات الحازمة والصارمة التي تنفذها أجهزة الشرطة …

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