القبض على متهمين في الاتجار بالمهاجرين على حدود البولندية – البيلاروسية

2022/01/16 | 20:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكن حرس الحدود البولندي، اليوم الاحد، من إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص المتهمين في الاتجار بالمهاجرين من الحدود البولندية – البيلاروسية باتجاه أوروبا الغربية.وقالت متحدثة باسم حرس الحدود، آنا ميشالسكا – حسبما نقلت شبكة “يورو نيوز” الأوروبية، إن “الأشخاص الذين يعبرون الحدود لا يرغبون في معظم الأحوال في البقاء في بولندا، […]

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