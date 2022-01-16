تأكيداً لانفراد “المعلومة”.. حكيم شاكر مدرباً للقوة الجوية

2022/01/16 | 20:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن نادي القوة الجوية الرياضي، تسمية المدرب حكيم شاكر، مدرباً للفريق الاول برة القدم.وذكر النادي في بيان مقتضب تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “حكيم شاكر أصبح مدرباً لفريق القوة الجوية بكرة القدم خلفا للمدرب المستقيل راضي شنيشل”.يذكر ان وكالة “المعلومة” سبق وأن نشرت خبراً في وقت سابق اليوم بشأن تولي شاكر مهمة […]

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