المختبرات البيولوجية الأمريكية تتعرض لهجوم  في كازاخستان

2022/01/16 | 20:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تعرضت المختبرات البيولوجية السرية التي تم إنشاؤها بمشاركة الجيش الأمريكي في كازاخستان خلال الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة للهجوم من قبل المحتجين، مما أثار مخاوف الخبراء.عقب انتشارها في بلدان رابطة الدول المستقلة..المختبرات البيولوجية الأمريكية تتعرض لهجومروسيا والصين تحذران من خطورة عمل المختبرات البيولوجية الأمريكية في العالم وذكر موقع “إزفيستيا” الروسي نقلا عن مصادر […]

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