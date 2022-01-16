مصادر صحفية: داعش يعدم عدداً من الصيادين في محافظة صلاح الدين

2022/01/16 | 20:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت مصادر صحفية في محافظة صلاح الدين، الأحد، بأن مسلحي تنظيم داعش أقدموا على إعدام عدد من الصيادين في محافظة صلاح الدين.

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ووفقاً لما نشره صحفيون في المحافظة وتابعهم "ناس"، (16 كانون الثاني 2022)، فإن أربعة من الصيادين الخمسة الذين اختطفهم عناصر التنظيم من منطقة القادرية الواقعة إلى الجنوب من قضاء سامراء، أعدموا ميدانياً، فيما تمكن الخامس من الهرب متأثراً بإصابة بليغة بعد اعتقاد المسلحين بأنه فارق الحياة".

ولم ترد أي تأكيدات حكومية على تلك الأنباء حتى لحظة كتابة الخبر.

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