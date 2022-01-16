بعد اندثار دام 18 عاما.. محافظة عراقية تحيي مهرجانات سباق الخيول مجددا

2022/01/16 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى بعد اندثار لأكثر من 18 عاما بسبب الظروف الامنية التي المت بالمحافظة وعدم استقرارها، تشهد محافظة ديالى عودة لهوايات سباق الخيول العربية وسط استقطاب للمئات من هواتها.

وبدت مدينة كنعان محط انطلاق سباقات الخيول من مختلف محافظات العراق بعد الاستقرار الامني النسبي الذي تشهده المحافظة.

ويقول احد مربي الخيول قاسم الشمري في حديث لـ(بغداد اليوم): " ربما يتفاجأ الكثيرين بان هناك سباقات للخيول العربية الاصيلة ينظم في ناحية كنعان وبات نقطة جذب للمئات من الهواة التي ترمز لمعان كبيرة في المنظور العربي".

واضاف الشمري، ان "الاضطرابات الامنية بعد 2003 واسباب اخرى دفعت الى اندثار سباقات الخيول خاصة وان كنعان تتميز بوجود عدة مربين لها منذ عقود طويلة وهم يملكون خيول اصيلة نجحوا في الاحتفاظ بها رغم كل التعقيدات والاغراءات المادية من اجل بيعها".واشار الى ان" سباقات الخيول مبادرات شعبية لكنها ناجحة عادت من جديد وباتت نقطة جذب للكثيرين من محافظات اخرى".

ويبين ابو اركان وهو من هواة تربية الخيول الاصيلة في حديث لـ(بغداد اليوم)، بان "محافظة ديالى تعرضت بعد 2003 الى ضغوط واضطرابات قاسية اثرت على كل نواحي الحياة ودفعت البعض للتخلي عن اغلب او جزء من خيوله الاصيلة"، مشيرا الى ان "الاستقرار النسبي اعاد احياء سباقات الخيول التي يمكن ان تتحول الى مهرجان كبير على مستوى العراق وتشكل كنعان علامة مميزة بها باعتبارها المبادر لها".

وافاد، ان "عودة سباقات الخيول العربية الاصيلة الى ناحية في ديالى حدث ليس عابر وهي تحمل معان مهمة في تحدي الارهاب وحب الحياة والتأكيد بانه رغم قساوة الظروف لكن هناك اصرار وتحدي في المضي بالحياة للأمام واستعادة كل الفعاليات التقليدية التي تميز مدن ديالى".

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