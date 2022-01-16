2022/01/16 | 20:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داعش يعدم 4 صيادين بعد اختطافهم في صلاح الدين يتبع…

ظهرت المقالة داعش يعدم 4 صيادين بعد اختطافهم في صلاح الدين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يعدم 4 صيادين بعد اختطافهم في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يعدم 4 صيادين بعد اختطافهم في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).