2022/01/16 | 20:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبارا من يوم غد الاثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اجتياح الثلوج.. السليمانية تصدر قرارا بشأن دوام رياض الاطفال والابتدائية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اجتياح الثلوج.. السليمانية تصدر قرارا بشأن دوام رياض الاطفال والابتدائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).