هولندا.. آلاف يحتجون في أمستردام على قيود فيروس كورونا

2022/01/16 | 20:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر آلاف الهولنديين في شوارع أمستردام، الأحد، للاعتراض على قيود فيروس كورونا، بعد تخفيف بعض الإجراءات.

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