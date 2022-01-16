توقف 50 معملاً لانتاج المواد الغذائية في ديالى

2022/01/16 | 20:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد اصحاب معامل انتاج المواد الغذائية في ديالى، الاحد، توقف اكثر من 50 معملا في غضون 5 سنوات.وقال ابراهيم العلي صاحب معمل لانتاج المواد الغذائية في حديث لـ/ المعلومة/، ان “اكثر من 50 معملا لانتاج مختلف المواد الغذائية في ديالى توقفت عن العمل في غضون الاعوام 5 الماضية لاسباب تتعلق بالمستورد وعدم […]

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