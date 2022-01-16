"تذكير بضرورة محاربة الكراهية".. هاريس تعلق على حادث كنيس تكساس

2022/01/16 | 20:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت نائبة الرئيس الأميركي، كاميلا هاريس، الأحد، أن احتجاز رهائن من الطائفة اليهودية في مدينة كوليفيل بولاية تكساس، الذي حدث السبت، يذكر الجميع بضرورة محاربة الكراهية واللاسامية في كل مكان.

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