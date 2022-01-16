القبض على 41 مطلوبا بينهم متهمين بالخطف والسرقة في بابل

2022/01/16 | 20:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاحد، القاء القوات الامنية القبض على 41 مطلوبا بينهم متهمين بالخطف والسرقة.وذكر بيان للقيادة تلقته “أيرث نيوز”، ان “مفارزها من مديريات الأقسام في عموم قواطع المسؤولية اجرت بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الساندة، ممارسات أمنية واسعة، إستهدفت عددا من المطلوبين” .وأضافت، أن “حصيلة تلك الممارسات كانت إلقاء […]

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