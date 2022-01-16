حين يصبح الصغار كأفراد أو دول كبارا فى عصر العولمة - مجدى عبد الحميد السيد

2022/01/16 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد حاولت معظم المنظمات الطبية زيادة وعى الآباء ناحية تقليل استخدام الشاشات الديجيتال لدى الأطفال والتى توجد فى الكمبيوتر والتليفزيون والموبايل والتاب ولكن باءت معظم المحاولات بالفشل لاندماج الجيل زد Z المولودين بعد الألفية الجديدة بتلك الشاشات التى أصبحت الأم والأب والمعلم والصديق لأنها أصبحت تستطيع الوصول إلى كل المعارف فتجيب على معظم الأسئلة التى يسأل عنها الأطفال وفى التو واللحظة بل وبطريقة أوضح ......





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