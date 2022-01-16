2022/01/16 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي في أكتوبر 2017، نشر ستيفن كوتكي، أستاذ التاريخ بجامعة برينستون، كتاب "ستالين.



في انتظار هتلر، 1929 - 1941"".



Stalin: Waiting for Hitler, 1929-1941by Stephen Kotkinhttps://www.barnesandnoble.com/w/stalin-stephen-kotkin/1125684592"في الكتاب، يتهم كوتكين الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين بارتكاب عشرات الجرائم والفظائع المهولة.



إن كتاب كوتكين أمر هائل: فهو يتكون من 909 صفحة من النص، وأك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ستالين : رد -فور- على -ماري-! - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ستالين : رد -فور- على -ماري-! - طلال الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).