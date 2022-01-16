لمصلحة من الوقوف الى جانب المجرم بلير ؟ - كاظم المقدادي

2022/01/16 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_المقدادي نشرت " Sky News عربية "، ونقلته عنها مواقع عراقية، مقالآ للكاتب العراقي د.



حميد الكفائي بعنوان:"المحتجون على " فروسية" توني بلير"، عبر فيه بكل وضوح عن وقوفه وبقوة الى جانب " تكريم" رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بوسام "الفروسية" من قبل ملكة بريطانيا، مسهباً في تعداد " إنجازاته " خلال فترة حكمه التي دامت 10 سنوات، متجاهلآ ان بلير هو أكثر سياسي بريطاني مكروه، وذلك لكذبه الصلف على شعبه وتضلي ......





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