2022/01/16 | 20:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تغلب فريق الشرطة على ضيفه الديوانية بهدفين لهدف ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.والتقى الفريقان على ملعب الشعب الدولي لحساب مواجهات الجولة 19 والاخيرة من مرحلة الذهاب للبطولة.وسجل ثنائية القيثارة الخضراء كل من محمود المواس في الدقيقة 26 وعلي حصني في الدقيقة 62.أما هدف الديوانية الوحيد، حمل توقيع اللاعب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطار الشرطة السريع يدهس الديوانية في ختام ذهاب دوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطار الشرطة السريع يدهس الديوانية في ختام ذهاب دوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).