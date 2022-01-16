الكاظمي يصدر توجيها يخص اللواء 30 في الحشد الشعبي

2022/01/16 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىوجه القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، بسحب اللواء 30 للحشد الشعبي، من مناطق سهل نينوى، واستبداله بلواء من الجيش.وقال مصدر امني، لوكالة (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي وجه بسحب اللواء 30 في الحشد الشعبي من مناطق سهل نينوى واستبداله بلواء من الجيش العراقي".وأضاف المصدر، أن "ذلك جاء بعد الخروقات الأمنية المتكررة بقاطع مسؤولياتهِ".

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