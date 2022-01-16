داعش يعدم الصيادين الأربعة المختطفين ويصيب خامسهم بصلاح الدين (تفاصيل)

2022/01/16 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بأن عناصر تنظيم داعش اعدم الصيادين الأربعة المختطفين واصاب خامسهم بصلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم): "اقدم عناصر تنظيم داعش على إعدام 4 صيادين في محافظة صلاح الدين بعد اختطافهم من منطقة القادرية جنوب قضاء سامراء".

وبين أن "الخامس تمكن من الهرب بعد اعتقاد المسلحين أنه فارق الحياة"، موضحا أن "لديه اصابات بليغة".

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