2022/01/16 | 21:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا المجمع الفقهي العراقي، اليوم الاحد، الى الابتعاد عن العنف واتباع الاجراءات الدستورية في تحصيل الحقوق وحسم الخلافات.وذكر بيان للمجمع، تلقته “أيرث نيوز”، ان “المجمع الفقهي العراقي يدين استهداف مقرات البعثات الدبلوماسية ومكاتب الكيانات والشخصيات السياسية، ويدعو الى تغليب لغة العقل والحوار البناء حفاظا على الامن المجتمعي والتعايش السلمي”.واشار البيان الى […]

ظهرت المقالة المجمع الفقهي يدعو للابتعاد عن العنف واتباع الاجراءات الدستورية في تحصيل الحقوق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجمع الفقهي يدعو للابتعاد عن العنف واتباع الاجراءات الدستورية في تحصيل الحقوق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجمع الفقهي يدعو للابتعاد عن العنف واتباع الاجراءات الدستورية في تحصيل الحقوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).