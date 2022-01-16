2022/01/16 | 21:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكن حرس حدود المنطقة الرابعة، اليوم الاحد، من ضبط 14 حاوية تحتوي على مواد مخالفة ومتروكة في ام قصر.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “حسب قرار قاضي التحقيق محكمة ام قصر بخصوص الحاويات المتروكة في الميناء التي تجاوزت أكثر من المدة المسموح بها حسب قانون الكمارك”.واضاف “تمكنت مفارز مركز […]

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