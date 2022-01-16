الخارجية: مهاجرون عراقيون عالقون في ليتوانيا وننتظر قرارهم بالعودة الطوعية

2022/01/16 | 21:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، الأحد، مع نظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، جملة من القضايا، أبرزها ملف المهاجرين العراقيين.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “استقبل وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الأحد، المُوافق 2022/1/16، وزير خارجيَّة ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغيس، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة مع ليتوانيا، وبحثا أيضاً ملف …

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